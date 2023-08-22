الكرامة يتعاقد مع المحترف عبد اللطيف ناون لثلاثة مواسم

حمص-سانا

تعاقدت إدارة نادي الكرامة مع المحترف عبد اللطيف ناون القادم من بوركينا فاسو لثلاثة مواسم قادمة.

وفي تصريح لسانا أشار مدرب الفريق طارق الجبان الى أنه تم التعاقد مع المحترف الجديد البالغ من العمر 24 عاماً بعد التأكد من مستواه الفني والبدني خلال التدريبات واللقاءات الودية التي أجراها الفريق مؤخراً مع الاتحاد أهلي حلب والحرية.

وبين الجبان أن التعاقد مع ناون هو مكسب للفريق لكونه يمتلك مهارات فنية جيدة موضحاً أن الفترة التدريبية القادمة وخاصة بعد تأجيل الدوري كافية لتحقيق عامل انسجامه مع اللاعبين المحليين والمدربين.

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