الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين قرب القرم

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين بالقرب من شبه جزيرة القرم اليوم.

ونقلت روسيا اليوم عن بيان لوزارة الدفاع أنه تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين مشيراً إلى أن وسائل الدفاع الجوي رصدت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، وتم تحييدهما بوسائل التشويش الإلكتروني.

وأكدت وزارة الدفاع أن الطائرتين المسيرتين تحطمتا في مياه البحر الأسود على بعد 40 كم إلى الشمال الغربي من شبه جزيرة القرم.

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