الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية

نيويورك-سانا

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند أن وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي بموجب القانون الدولي ويعد عقبة كبيرة أمام التوصل لتسوية القضية الفلسطينية.

وذكرت وكالة وفا أن وينسلاند لفت خلال إحاطة له اليوم أمام مجلس الأمن الدولي إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 58 منشأة فلسطينية في الضفة الغربية و6 في مدينة القدس المحتلة ومدرسة ابتدائية في قرية عين سامية في سهل كفر مالك شرق مدينة رام الله قبل أيام من بدء العام الدراسي.

ودعا وينسلاند الاحتلال إلى التوقف عن هدم ممتلكات الفلسطينيين وتشريدهم من منازلهم، لافتا إلى أنّ النداء الإنساني لدعم الفلسطينيين الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها لم يتلق سوى 30 بالمئة من إجمالي التمويل الذي تحتاجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا للعام الحالي.

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