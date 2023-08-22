تراث الجولان والسويداء ودمشق ودير الزور في ثاني أيام مهرجان الأغنية السوريّة التراثيّة

دمشق-سانا

يواصل مهرجان الأغنية السوريّة التراثيّة بنسخته الثانية فعاليّات يومه الثاني في قصر العظم بدمشق.

وبرحلةٍ غنائيّةٍ تراثيّةٍ سوريّة، استهلّت فرقة التراث السوري بقيادة المايسترو نزيه أسعد بغناء فادي العلي ممثلاً بصوته منطقة الجولان السوري المحتل حيث غنّى ثلاث أغنيات، “يا ظريف الطول”، و”حطي على النار ياجدّة”، و”بكرا بنعاود”.

وأدّت لانا هبراسو، “تحت هودجها”، و “قالولي كن” من التراث الدمشقي، إضافة إلى غنائها أغنيتين من التراث الشركسي وموضوعهما عن “لقاء الحبيب” وهما “سيقا فن سيقا كواج” و”ساسيدونه”.

أما تراث منطقة السويداء فتعانق صوتا لانا هبراسو وفادي العلي في دويتو وغنّيا “محبوب قلبك”.

وشدا ريناس اليوسف التراث المردنللي وكان مما غنّى “هللبنت تجنن” و”في وصل القامشلية” و”اتفتلي”.

واختتم رِحال اليوم الثاني بأغاني تراث دير الزور وغنّى إسكندر عبيد، “كلها منك يا وليفي”، و”بيدّي أصبّ الشاي”، و”عمدة ماجنيش عمدا “.

يذكر أن مهرجان الأغنية السورية التراثية بنسخته الثانية مستمر حتى يوم غد الثلاثاء.

مريم حجير

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