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مراسل سانا: وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

2023-08-21

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مصدر عسكري:  حوالي الساعة 05 / 23 من مساء 21 / 8 / 2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً بصواريخ موجهة من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وأدى العدوان إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية

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