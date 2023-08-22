مراسل سانا: وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بمناسبة يوم العلم الروسي… إضاءة مبنى دار الأسد للثقافة والفنون بألوان الأبيض والأزرق والأحمر
2023-08-21
أطفال سوريون يقدمون لوحات تعبر عن تاريخ سورية وحضارتها في أمسية الصداقة السورية البيلاروسية
2023-08-21
كنعاني: الولايات المتحدة هي المصدر الرئيسي لاستمرار الإرهاب في سورية
2023-08-21
شكري يبحث مع بيدرسون جهود حل الأزمة في سورية
2023-08-20
فيلم دم النخل وندوة حول آثار تدمر في طوكيو
2023-08-20
لحود: دعم سورية للشعب اللبناني والمقاومة مكّن من تحقيق الانتصار على العدو الإسرائيلي
2023-08-19
منتخب سورية للقوة البدنية يضيف خمس ميداليات جديدة لرصيده ببطولة آسيا للجامعات
2023-08-17
محليات
إصابة عسكري جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً بريف دمشق
2023-08-21
بمشاركة 90 شركة… انطلاق مهرجان حوران للتسوق والعودة إلى المدارس في مدينة درعا
2023-08-21
الطقس غداً… درجات الحرارة تميل للارتفاع والجو حار وصحو بشكل عام
2023-08-21
لقاء حواري في دير الزور حول التشاركية والمسؤولية المجتمعية في تمكين عمل المجالس المحلية
2023-08-21
تكريم رواد طلائع البعث الأوائل على مستوى القطر في حماة
2023-08-21
التعليم العالي: بدء قبول طلبات تعادل الشهادات الجامعية غير السورية غداً
2023-08-21
الشؤون الصحية في محافظة دمشق تضبط بقايا فروج وأجباناً وفواكه مجمدة فاسدة
2023-08-21
رياضة
تأجيل انطلاق مرحلة الذهاب من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-08-21
ديوكوفيتش يحرز لقب سينسيناتي
2023-08-21
غوف تحرز لقب بطولة سينسناتي للتنس بالفوز على موخوفا
2023-08-21
برشلونة يحقق فوزه الأول في دوري الدرجة الأولى
2023-08-21
يوفنتوس يفوز على أودينيزي بثلاثية في الدوري الإيطالي
2023-08-20
نادي نابولي الإيطالي يضم المغربي شديرة
2023-08-20
وست هام يفوز على تشيلسي في الدوري الإنكليزي
2023-08-20
اقتصاد
وزارة الاقتصاد تسمح باستيراد آلات الزراعة والبستنة المستعملة وفق ضوابط وشروط
2023-08-21
بنك بريكس يقدم أكثر من 5 مليارات دولار لجنوب أفريقيا لتنفيذ مشاريع بنية تحتية
2023-08-21
مجلس الوزراء يوافق على توصيات للجنة الاقتصادية متعلقة بقطاعات خدمية وتنموية وصناعية وصحية
2023-08-21
المالية تعلن تمديد قبول طلبات التقدم لامتحان نيل شهادة محاسب قانوني
2023-08-21
انخفاض صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوماً من شهر آب الجاري
2023-08-21
ارتفاع أسعار الذهب
2023-08-21
وزير الصناعة يبحث مع وفد شركة صينية فرص الاستثمار بالقطاع الصناعي
2023-08-20
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
زيادة تعويضات جرحى قوات الدفاع الشعبي المشمولين بمشروع جريح الوطن بنسبة 100 %
إسقاط ثلاث طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية في ريفي إدلب وحماة
وزير الزراعة: تعميم إستراتيجية تطوير القطاع الزراعي إلى أصغر وحدة إدارية
تأثر غابات شمال غرب سورية بالمستويات المتوسطة لخطورة الحرائق خلال اليوم والغد
كنعاني: الولايات المتحدة هي المصدر الرئيسي لاستمرار الإرهاب في سورية
مجلس الوزراء يوافق على توصيات للجنة الاقتصادية متعلقة بقطاعات خدمية وتنموية وصناعية وصحية
المالية تعلن تمديد قبول طلبات التقدم لامتحان نيل شهادة محاسب قانوني
التعليم العالي تحدد مواعيد التسجيل والتحويل والانتقال في الجامعات للعام الدراسي القادم
مراسل سانا: وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق
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مصدر عسكري: حوالي الساعة 05 / 23 من مساء 21 / 8 / 2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً بصواريخ موجهة من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وأدى العدوان إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية
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