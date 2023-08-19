فريق تشرين يتوج بلقب دورة تشرين الكروية

اللاذقية-سانا

توج فريق تشرين بكأس النسخة الثالثة والعشرين لدورة تشرين الكروية بعد فوزه على حطين بهدفين لهدف في المباراة التي جرت بين الفريقين اليوم على أرض ملعب الباسل ضمن منافسات الجولة الخامسة والاخيرة من الدورة.

وسجل أهداف تشرين ليث علي بالدقيقة 9 وخودا ميابا في الدقيقة 85، فيما سجل هدف حطين حسين جويد من ركلة جزاء في الدقيقة 66.

وفي المباراة التي جرت على أرض ملعب البعث بمدينة جبلة، فاز الساحل على جبلة بثلاثة أهداف لهدفين.

سجل للساحل جمعة حسين عند الدقيقة 36 وغيث شقروق45 وعلاء نظام 73 ولجبلة ناجي كريم بالدقيقة 5 ومحمد علاوي في الدقيقة 12.

وتصدر تشرين الترتيب برصيد 12 نقطة تلاه حطين بـ 7 نقاط والساحل 5 نقاط والهلال 4 نقاط وجبلة من دون نقاط.

وفاز فريق الهلال بكأس اللعب النظيف فيما منح المهاجم المحترف خودا ميابا كأس هداف الدورة بـ 4 أهداف.

وسجل بهذه الدورة 33 هدفاً، منها 12 لتشرين و11 لحطين وللهلال 5 والساحل 3 وهدفان لجبلة.

يذكر أن 12 فريقاً مختلفاً أحرز لقب بطولة دورة تشرين الكروية لكن تشرين صاحب الرقم القياسي، حيث توج بطلا سبع مرات في أعوام 2000 -2003 – 2005- 2013- 2020-2021 -2023.

نبيل علي

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