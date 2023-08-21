ليفربول يضم الياباني إندو في صفقة طويلة الأمد

لندن-سانا

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم عن تعاقده مع الياباني واتارو إندو لاعب وسط شتوتغارت الألماني في صفقة طويلة الأمد.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أنه تم التعاقد رسمياً مع اللاعب الدولي صاحب الـ 30 عاماً خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية في عقد طويل الأجل.

ولم يكشف أي من الناديين عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية كشفت أن ليفربول دفع أكثر من 20 مليون دولار للتعاقد مع إندو الذي خاض 50 مباراة دولية مع منتخب اليابان.

واستهل ليفربول موسمه الجديد في الدوري الانكليزي الممتاز بالتعادل 1-1 مع مضيفه تشيلسي ويلعب يوم السبت المقبل مع بورنموث.

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