شفيونتيك أولى المتأهلات إلى نصف نهائي بطولة سينسيناتي

واشنطن-سانا

باتت البولندية إيغا شفيونتيك أولى المتأهلات الى الدور نصف النهائي في بطولة سينسيناتي للتنس وذلك بفوزها على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

واحتاجت المصنفة الاولى عالميا إلى ساعة و31 دقيقة لحسم نتيجة اللقاء لصالحها حيث تغلبت على منافستها المصنفة العاشرة عالميا بمجموعتين دون مقابل وبنتيجة 7-6 و6-1.

وتلتقي شفيونتيك الفائزة بأربعة ألقاب هذا الموسم أبرزها بطولة رولان غاروس مع الفائزة من مباراة الأميركية كوكو غوف والإيطالية جاسمين باوليني.

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