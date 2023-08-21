الجيش الروسي يدحر القوات الأوكرانية من الضفة اليسرى لنهر دنيبر في خيرسون

موسكو-سانا

أعلن الجيش الروسي اليوم دحر القوات الأوكرانية من الضفة اليسرى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن مصدر عسكري روسي قوله في تصريح إنه “في منطقة معسكرات القوزاق قضت وحدات مجموعة دنيبر بشكل كامل على فلول المسلحين والمرتزقة الأوكرانيين وفرضت وحدات من القوات المسلحة الروسية سيطرتها على الضفة اليسرى للنهر”، مشيراً إلى أن الطيران الروسي يعمل بنشاط أيضاً على نقاط على الضفة اليمنى لنهر دنيبر مانعاً محاولات جديدة لاختراق النهر.

وأوضح المصدر العسكري أن وحدات من القوات الهندسية تقوم الآن بعملية تطهير للمنطقة الواقعة في منطقة معسكرات القوزاق من القذائف غير المنفجرة والعبوات الناسفة للقوات الأوكرانية مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية بعد أن فشلت في اختراق الضفة اليسرى شرعت بقصف مناطق سكنية محاذية رداً على فشلها.

وكانت خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون أعلنت أول أمس أن قوات نظام كييف قصفت بالمدفعية مدينتي نوفايا كاخوفكا وكاخوفكا والقرى المجاورة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

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