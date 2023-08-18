64 فريقاً في البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية بالمركز الوطني للمتميزين في حمص

حمص-سانا

يشارك 64 فريقاً من مختلف المحافظات في البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية مرحلة التجمعات لعام 2023 التي أطلقتها اليوم إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع، وتستمر لغاية الـ 25 من شهر آب الجاري وذلك في المركز الوطني للمتميزين بحمص.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الفرق المشاركة تتنافس ضمن تجمعين، يضم كل منهما 32 فريقاً حيث بدأت منافسات التجمع الأول اليوم وتستمر لغاية الـ 21 من الشهر الجاري ويضم كلاً من محافظات دمشق وريفها ودرعا والسويداء وحمص، فيما تقام منافسات التجمع الثاني خلال الفترة ما بين 21 و25 آب الجاري لمحافظات اللاذقية وطرطوس وحماة وحلب.

وأشارت الهيئة إلى أن الفرق المشاركة تضم 153 طالباً وطالبة من المدارس العامة والخاصة والمتفوقين والمنارات والجمعيات إضافة إلى29 مدرباً ومدربة.

ولفتت إلى أن منافسات المرحلة النهائية ستقام بعد انتهاء مرحلة التجمعات مباشرةً في اللاذقية في مركز التميّز بجامعة تشرين خلال الفترة ما بين 25 و30 آب الجاري.

وتقوم المناظرات على مبدأ التنافس بين فريقين في كل مناظرة يؤيد أحدهما الموضوع المطروح للنقاش وينفي الآخر الموضوع ذاته بغض النظر عن الرأي الشخصي للمتسابقين.

وتتكون كل مناظرة من ثلاثة خطابات حول جملة جدلية تركز على قضية معينة ويقدم كل متحدث خطاباً لمدة أربع دقائق، ومن ثم يقدم كل من الفريقين خطاب رد لمدة ثلاث دقائق، وتكون الكلمة الأخيرة لفريق التأييد ويدير كل مناظرة أربعة حكام.

هيلانه الهندي

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