الخارجية الفلسطينية: توسيع مخططات الاحتلال الاستيطانية هدفه سرقة الأرض الفلسطينية

القدس المحتلة-سانا

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي توسيع مخططاتها الاستيطانية يأتي ضمن سياساتها الرامية لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتسريع وتيرة عملية الضم التدريجي للضفة الغربية.

وأوضحت الخارجية في بيان لها اليوم ان قوات الاحتلال ومستوطنيه صعدوا من انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الفلسطينيين والتي تمثلت مؤخراً بهدم مدرسة عين سامية واعتداءات المستوطنين واقتحامهم المنطقة الأثرية في أريحا والاعتداء على أراضي قرية فرخة بسلفيت، إضافة إلى اعتداءاتهم المتواصلة على مدينة القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن ازدواجية المعايير الدولية باتت تشكل ضربة قاصمة للقانون الدولي وتشجع الاحتلال على تعميق الاستيطان وخنق البلدات الفلسطينية.

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