الصين: واشنطن تختلق ما يسمى بالتهديدات للحفاظ على هيمنتها ومصالحها الجيوسياسية

بكين-سانا

دعت الصين اليوم جميع الأطراف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى العمل على ممارسة التعددية الحقيقية، والتصدي المشترك لمختلف التحديات الأمنية.

وتعليقاً على القمة الثلاثية الأمريكية اليابانية الكورية الجنوبية قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في مؤتمر صحفي اليوم نقلته وكالة الأنباء الصينية شينخوا: إن “منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي دعامة للسلام والتنمية وأرض واعدة للتعاون والنمو ويجب عدم تحويلها أبداً إلى ساحة للمنافسة الجيوسياسية” محذراً من أن محاولات حشد المجموعات الإقصائية المختلفة وإحضار المواجهة بين التكتلات والكتل العسكرية في هذه المنطقة ستقابل باليقظة والمعارضة من دول المنطقة.

وشدد المتحدث الصيني على أن الولايات المتحدة تختلق لأغراض جيوسياسية ما يسمى بـ التهديدات لقمع البلدان الأخرى والحفاظ على هيمنتها ومصالحها الذاتية، مؤكداً ان هذا النهج يتعارض مع اتجاه العصر ويضر بالمصالح المشتركة للمجتمع الدولي.

ولفت وانغ الى أن الأمن البيولوجي هو قضية عالمية والولايات المتحدة اختلقت الأكاذيب وأثارت المواجهة ما يقوض بشكل خطير جهود المجتمع الدولي للتصدي المشترك لمخاطر وتحديات الأمن البيولوجي.

ويجتمع في وقت لاحق اليوم مسؤولو الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في منتجع كامب ديفيد الرئاسي الأمريكي لمناقشة التعاون الأمني الثلاثي، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها قادة الدول الثلاث خارج سياق قمة أكبر.

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