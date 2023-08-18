روسيا تفرض عقوبات على 54 بريطانياً بينهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية ونائب وزير الدفاع

موسكو-سانا

فرضت وزارة الخارجية الروسية اليوم عقوبات على نائب وزير الدفاع البريطاني والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كما وسعت قائمة العقوبات لتشمل 54 بريطانياً.

وجاء في بيان للوزارة نشرته على موقعها الرسمي: إنه “رداً على السلوك العدواني المناهض لروسيا من قبل لندن والعقوبات أحادية الجانب ضد مواطنيها تم اتخاذ قرار بتوسيع نطاق قائمة منع الدخول لروسيا” موضحة أن قائمة العقوبات ضمت “ممثلين عن المؤسسة السياسية البريطانية ووكالات السلطة التنفيذية والمجمع القانوني والمهني والهيئة الصحفية البريطانية بإجمالي 54 شخصاً من بينهم وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية لوسي فريزر ونائبة وزير الدفاع في بريطانيا أنابيل غولدي.

ولفتت الخارجية الروسية إلى أن العقوبات شملت “المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان، وموظفين ومراسلين لعدة وسائل إعلام بريطانية” وأكدت الخارجية الروسية أن أي تصرفات عدائية من جانب لندن ستلقى رداً روسياً حاسماً، وسيتم الاستمرار بالعمل على توسيع قائمة العقوبات الروسية رداً على تصرفات السلطات البريطانية.

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