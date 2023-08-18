تأهل ديوكوفيتش وألكاراز لربع نهائي بطولة سينسيناتي وخروج تسيتسيباس

واشنطن-سانا

تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش للدور ربع النهائي من بطولة سينسيناتي للتنس.

وجاء تأهل ديوكوفيتش بعد تغلبه على الفرنسي غايل مونفيس بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-3 و6-2 خلال 69 دقيقة.

وسيواجه ديوكوفيتش في الدور المقبل الأميركي تايلور فريتز.

كما تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف أول عالمياً إلى الدور ذاته بعد فوزه على الأميركي تومي بول بمجموعتين لواحدة بنتيجة 7-6 و6-7 و6-3 ويثأر من خسارته منه الأسبوع الماضي في بطولة كندا المفتوحة.

وسيلتقي ألكاراز في الدور ربع النهائي الأسترالي ماكس بورسيل الفائز على السويسري ستان فافرينكا.

وفي ذات البطولة ودع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المنافسات من الدور الثالث بعد خسارته أمام البولندي هوبرت هوركاتش بمجموعتين نظيفتين وبنتيجة 3-6 و4-6.

وسيواجه هوركاتش في الدور المقبل الأسترالي أليكسي بوبيرين الفائز على الفنلندي اميل روسفوري.

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