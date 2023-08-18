منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة تراقبان متحوّراً جديداً لكوفيد 19

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأميركية اليوم أنهما تراقبان عن كثب متحوّراً جديداً من فيروس كورونا (كوفيد 19).

ونقلت فرانس برس عن المنظمة قولها في نشرتها الوبائية المخصصة لجائحة كوفيد 19 “تقرر تصنيف متحوّر جديد” ضمن فئة المتحوّرات قيد المراقبة بسبب العدد الكبير أكثر من 30 من البروتين الشوكي (سبايك) الموجود على سطحه والذي يؤدي دوراً أساسياً في دخول الفيروس خلايا الإنسان” موضحة أن التأثير المحتمل لطفرات المتحوّر الجديد لا يزال غير معروف ويتم تقييمه بدقة.

بينما أكد بيان صادر عن المنظمة أنه في الفترة بين 17 الشهر الماضي و13 الشهر الجاري سجلت أكثر من 1.4 مليون إصابة جديدة بكوفيد 19 وأكثر من 2300 حالة وفاة.

من جهتها أشارت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) إلى أنها تراقب المتحوّر عن كثب.

وحتى الآن تم رصد هذا المتحوّر الجديد في الدانمارك والولايات المتحدة.

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