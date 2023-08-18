الشاب شمعون الحافظ يحول عشقه للشوكولا إلى مشروع صغير

الحسكة-سانا

من منزله في مدينة القامشلي تمكن الشاب شمعون الحافظ 17 عاماً من تحويل عشقه للشوكولا لمشروع صغير خاص بصناعة الشوكولا، وذلك من خلال دمجه لأنواع مختلفة من الأطعمة مستوحياً أفكار استخرجها من الإنترنت.

شمعون وفي حديثه لنشرة سانا الشبابية بين أن عشقه للشوكولا جعله يفكر جدياً بمشروع صغير لإنتاج حلواه المفضلة بدءاً من المنزل وهو ما نفذه عملياً مطوراً مشروعه ليتمكن لاحقاً من الحصول على علامة تجارية خاصة به، منوهاً إلى أن المشروع استقطب حالياً عدداً من الشباب متيحاً لهم فرصة توفير دخل مادي مقبول يعزز استقرارهم الحياتي.

وقال: “أقوم حالياً بتصنيع الشوكولا يدوياً داخل المنزل، وقمت مبدئياً بتسويق الإنتاج عبر معرض (أحلام صغيرة) الذي أقيم منذ أسبوع في مدينة القامشلي، حيث نال المنتج استحسان زوار المعرض وهو الأمر الذي شجعني على مزيد من التطوير والعمل للوصول إلى الهدف الأساسي.

ويركز شمعون حالياً على تأسيس فريق من الشباب لمساعدته وتدوير خبراته للوصول إلى منتج خاص من حيث الطعم، ويكون مصدر دخل له ولعدد من الشباب العامل معه.

واختتم بالتأكيد على أهمية المشاريع الصغيرة بالنسبة للشباب وما يمكن أن ينتج عنها من أعمال مدرة للدخل تؤمن جانباً من استقرارهم المهني والحياتي في هذه الظروف الصعبة.

نوف الضمن

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