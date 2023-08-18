عبد اللهيان: الحوار مع بن سلمان كان صريحاً وشفافاً ومفيداً

الرياض-سانا

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه أجرى حواراً صريحاً وشفافاً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة اليوم في أول زيارة له إلى السعودية منذ استئناف العلاقات بين البلدين في آذار الماضي بوساطة صينية.

وقال عبد اللهيان في حسابه على منصة إكس: “كانت المباحثات مع بن سلمان صريحة ومفيدة ومثمرة، وتقوم على سياسة حسن الجوار” ،مضيفاً: “بإرادة قيادتي البلدين تم التأكيد على العلاقات الثنائية المستقرة في جميع المجالات”.

وأشار عبد اللهيان إلى توافق وجهات النظر بين إيران والسعودية، حول ضرورة أن يكون الأمن والتنمية للجميع في المنطقة.

وكانت وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن عبد اللهيان بحث مع بن سلمان العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها والفرص المستقبلية للتعاون، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

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