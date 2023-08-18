فومين: النازية الجديدة تقاتل على الخطوط الأمامية في حرب الغرب ضد روسيا

مينسك-سانا

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين أن معتنقي الأيديولوجية النازية الجديدة في أوكرانيا يقاتلون على الخطوط الأمامية في الحرب التي يخوضها الغرب ضد الحضارة الروسية.

وقال فومين في المؤتمر الدولي الثاني لمناهضة الفاشية الذي بدأ أعماله اليوم في العاصمة البيلاروسية مينسك: “إن الأيديولوجية النازية الجديدة في أوكرانيا أصبحت سياسة دولة روج لها بنشاط القيمون الغربيون في كييف”، منبها إلى أن أحفاد أتباع النازي بانديرا ممن قتلوا مواطنيهم

خلال الحرب العالمية الثانية انتعشوا الآن، وأصبحت الرموز الفاشية تستخدم على نطاق واسع وبشكل علني هناك، ويمنع استخدام اللغة الروسية، ويتم تدمير وتدنيس النصب التذكارية للجنود السوفييت الذين حرروا الأرض الأوكرانية وغيرها من الغزاة الألمان.

ويضم المؤتمر ممثلي القوى الدولية من 30 دولة تحت شعار منع انتشار الأيديولوجية الفاشية والنازية، حيث ستتم مناقشة قضية التصدي لمحاولات إعادة كتابة تاريخ الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى مناقشة مكانة العلم والدين في مكافحة الفاشية الجديدة.

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