إصابة فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهم جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم، جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم في بلدة قريوت جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا البلدة وهاجموا نبع مياه غربها، وذلك بحماية قوات الاحتلال التي اعتدت على الفلسطينيين بإطلاق قنابل الغاز السام، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأصيب عشرة فلسطينيين بجروح في وقت سابق اليوم، جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة قرية كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

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