الخارجية الروسية تستدعي سفير مولدوفا احتجاجاً على تقليص بلاده عدد موظفي السفارة الروسية

موسكو-سانا

استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير مولدوفا في موسكو ليليان داري وأبلغته منع دخول عدد من مسؤولي مولدوفا أراضي روسيا، رداً على تقليص كيشيناو عدد موظفي السفارة الروسية لديها.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم: “نعرب عن احتجاجنا على قرار مولدوفا غير المبرر، فهذه الخطوة غير الودية تؤدي إلى مزيد من تدمير العلاقات بين البلدين والتي باتت في أزمة عميقة بسبب تصرفات الجانب المولدوفي”.

بدوره عبر رئيس مولدوفا السابق وزعيم حزب الاشتراكيين إيغور دودون عن معارضته لقرار سلطات بلاده، واصفاً إياه بأنه يضرب مصالح مواطني مولدوفا الذين ينعكس عليهم أي تدهور للعلاقات مع روسيا.

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