تسعة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

يواصل تسعة أسرى فلسطينيين إضرابهم عن الطعام، رفضاً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى.

ونقلت وكالة وفا عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قولها في بيان اليوم: إن الأسرى هادي نزال، محمد زكارنة، أنس كميل، عبد الرحمن براقة، محمد اخميس، زهدي عبيدو يواصلون الإضراب منذ تسعة أيام، وأسامة دقروق منذ 12 يوماً، فيما يواصل سلطان خلوف وكايد الفسفوس إضرابهما لليوم الـ 16.

وطالبت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري والقيام بمهامها الإنسانية والأخلاقية بوضع حد لجرائم الاحتلال التي تشكل انتهاكاً فاضحاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وأوضحت الهيئة أن مئات الأسرى يتجهزون لخوض إضراب عن الطعام في الأيام المقبلة رفضاً للانتهاكات المستمرة بحقهم.

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