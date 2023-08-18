لافروف: يجب الإنصات إلى صوت الدول عند اتخاذ القرارات العالمية

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أهمية الإنصات إلى صوت الدول عند اتخاذ قرارات ذات أهمية عالمية.

ونقل موقع RT” “عن لافروف قوله خلال افتتاح المنتدى العالمي السادس للدبلوماسيين الشباب: إن الدبلوماسية الروسية منفتحة على أقرب تفاعل مع كل طرف يشارك روسيا قيم المساواة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وحول مفهوم “الدبلوماسية الأفقية” أوضح لافروف أن هذه الفعالية توفر فرصة للشباب المتخصصين في مجال السياسة الخارجية، وممثلي السلطات، ومجتمع الخبراء لإجراء تبادل غير رسمي لوجهات النظر حول القضايا الرئيسية المطروحة في جدول السياسة الدولية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency