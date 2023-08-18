بدء تدريبات روسية صينية مشتركة في المحيط الهادئ

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم بدء إجراء تدريبات روسية صينية مشتركة في المحيط الهادئ.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان: “تم إجراء تمرين في بحر الصين الشرقي لتجديد إمدادات المياه والوقود عن طريق السفن، من سفن الدعم ونقل البضائع، أثناء التنقل بطريقة عرضية”.

وتابعت الوزارة: إنه تم إجراء تدريبات ضد الغواصات وصد غارة جوية معادية، كما تم إجراء تدريبات على الإنقاذ البحري وتحسين مهارات إقلاع وهبوط طائرات الهليكوبتر على سطح السفن الحربية.

وأشارت الوزارة إلى أن بحارة البلدين سيقومون بتنفيذ تدريبات للصعود والنزول من سطح السفن وتنظيم جميع أنواع عمليات الدفاع وإعادة تعبئة المياه والوقود أثناء الحركة، وسيقومون بالتدريب على مكافحة الغواصات، إضافة إلى تنفيذ رحلات طيران مروحية مع إقلاعات وهبوط على متن السفن.

وتهدف مهمة الدورية المشتركة إلى تعزيز التعاون العسكري بين روسيا والصين والإسهام في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إضافة إلى رصد الممرات المائية وحماية أنشطة الاقتصاد البحري لكل من البلدين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في الـ 18 من الشهر الماضي أن سفناً حربية تابعة لأسطول المحيط الهادئ غادرت ميناء فلاديفوستوك للمشاركة في التدريبات البحرية الروسية الصينية المشتركة التي ستجري تحت شعار “الشمال والتعاون 2023”.

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