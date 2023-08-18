منصور يطالب المجتمع الدولي بمساءلة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين

نيويورك-سانا

طالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور المجتمع الدولي بمساءلة ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها المتواصلة بحق الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي.

وأوضح منصور في رسائل وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة وفق ما ذكرت وكالة وفا أن “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال مستمرة في عمليات القتل في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تواصل قواتها وعصابات المستوطنين استهداف الفلسطينيين بمن في ذلك الأطفال بعنف دون أي رادع أو خوف من العواقب.

وأشار منصور إلى قيام قوات الاحتلال أمس باقتحام مدينة جنين والاعتداء على الفلسطينيين بالرصاص، ما أسفر عن استشهاد شاب وإصابة فلسطينية، إلى جانب استشهاد فلسطينيين اثنين في الخامس عشر من شهر آب الجاري خلال عدوان قوات الاحتلال على مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.

ولفت منصور إلى تصعيد عصابات المستوطنين الإسرائيليين اعتداءاتها على مدن وبلدات الضفة الغربية، جراء التصريحات التحريضية التي يطلقها أكثر من مسؤول في حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ووجوده وحقوقه الوطنية العادلة، والتي تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي وجرائم التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال لتنفيذ مخططاته التهويدية والاستيطانية.

ودعا منصور إلى ضرورة تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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