الجو صحو بشكل عام وسديمي ومغبر في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً حاراً وصحواً بشكل عام، وسديمياً مغبراً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون معتدلاً ليلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، مع فرصة لتشكل ضباب خفيف في المناطق الوسطى والقلمون، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 45 كيلو متراً في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً: تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، ويكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة على المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الجمعة السبت الأحد دمشق 43 / 23 42 / 21 41 / 23 القنيطرة 34 / 20 34 / 19 33 / 18 درعا 38 / 22 38 / 22 37 / 20 السويداء 37 / 20 36 / 19 35 / 19 حمص 38 / 23 37 / 22 35 / 21 حماة 43 / 24 42 / 24 41 / 23 الحسكة 45 / 32 46 / 30 45 / 29 اللاذقية 34 / 28 34 / 28 33 / 26 طرطوس 33 / 27 33 / 28 32 / 27 حلب 42 / 26 41 / 25 39 / 23 إدلب 38 / 24 37 / 23 35 / 21 دير الزور 46 / 30 45 / 30 44 / 28 الرقة 44 / 28 44 / 27 42 / 25

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