موسكو-سانا

قضت وحدات قوات تجمع الشرق التابعة للقوات المسلحة الروسية اليوم على مجموعتي مشاة وطاقم مدفعية أوكراني، إضافة إلى إحباط محاولة تناوب للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات الشرق أوليغ تشيخوف قوله: “إن وحدات التجمع الأمامية ألحقت بدعم من المدفعية والطيران هزيمة نارية بالعدو في منطقة أوروزينوي، كما تم تدمير مدفع هاوتزر من طراز دي – 20 في منطقة فريميفكا ومدفع أمريكي الصنع من طراز إم 119 في منطقة نسكوتشني”.

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