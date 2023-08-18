الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية استهدفت العاصمة موسكو

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية استهدفت العاصمة موسكو وضواحيها، دون أن يسفر الحادث عن إصابات أو أضرار.

ونقل موقع “RT” عن الوزارة قولها في بيان: “نظام كييف شن اليوم هجوماً إرهابياً جديداً باستخدام طائرة دون طيار ضد أهداف في موسكو وضواحيها، ودفاعاتنا اعترضت المسيّرة وسقطت على مبنى غير سكني في منطقة جسر كراسنو بريسنينسكايا دون أن يسفر ذلك عن إصابات”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم أن منظومات الدفاع الجوي رصدت طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية وقامت بتدميرها.

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