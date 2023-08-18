18 آب 2013 – اختتام بطولة العالم لألعاب القوى 2013 في موسكو وفوز روسيا بأغلب الميداليات الذهبية

دمشق-سانا
1807 – انطلاق أول رحلة لسفينة بخارية نظامية اخترعها المهندس الأمريكي روبرت فلتون.
1964- انتخاب شارل حلو رئيسا للجمهورية اللبنانية.
1964- منع جنوب أفريقيا من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الثامنة عشرة المقامة في طوكيو، وذلك بسبب رفضها إدانة سياسة التفرقة العنصرية.
1992 – إعلان إفلاس شركة تقنية المعلومات العملاقة “وانغ”.
2008 – الرئيس الباكستاني برفيز مشرف يستقيل من منصبه بعد اشتداد الضغط السياسي المطالب باستقالته أو إقالته.
2013 – اختتام بطولة العالم لألعاب القوى 2013 في موسكو وفوز روسيا بأغلب الميداليات الذهبية.
من مواليد هذا اليوم:
1611 – الملكة ماريا لويزا غونزاغا، ملكة بولندا.
1792 – جون رسل، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1830 – فرانز جوزيف الأول، إمبراطور الإمبراطورية النمساوية المجرية.
من وفيات هذا اليوم:
1503 – البابا إسكندر السادس، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1850 – أونوريه دي بلزاك، أديب فرنسي.
2009 – كيم داي جونغ، رئيس كوريا الجنوبية حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2000.
أعياد ومناسبات:
اليوم الوطني في أفغانستان.
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