الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي رصدت طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية وقامت بتدميرها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان: “إن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية بمقاطعة بيلغورود، حيث رصدت قوات الدفاع الجوي المسيرة الأوكرانية ودمرتها”، مشيرة إلى أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار نتيجة للهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه.

وكانت القوات الروسية أسقطت خلال الأيام الأخيرة عدداً من المسيرات الأوكرانية في مقاطعات بيلغورود وكالوغا وكورسك.

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