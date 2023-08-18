محكمة روسية تقرر احتجاز أمريكي بتهمة التجسس

موسكو-سانا

أصدرت محكمة ليفورتوفو شرق العاصمة الروسية موسكو اليوم أمراً باحتجاز الأمريكي جين سبيكتور بتهمة التجسس.

وذكرت قناة روسيا اليوم أن “أمر المحكمة هذا يعتبر جزءاً من قضية جنائية بتهمة التجسس، وكإجراء لضبط النفس في شكل اعتقال”.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل القضية في المحكمة بسبب السرية.

وكان الأمريكي سبيكتور اعتقل في عام 2020 بتهمة التوسط في تقديم رشوة لمسؤولة في الحكومة الروسية.

يشار إلى أنه بموجب القانون الجنائي الخاص بالتجسس في روسيا، يواجه المتهم عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و20 عاماً.

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