تصاعد حدة الحرائق والكوارث في جزر هاواي الأمريكية

واشنطن-سانا

شهدت جزر هاواي الأمريكية العديد من الكوارث التي شملت فيضانات وانهيارات طينية وحمم بركانية وأعاصير وجفاف وزلازل وكان آخرها الحرائق المدمرة التي شهدتها مؤخراً.

وذكرت وكالة (اسوشيتد برس) أن سجلات وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية تشير إلى أن هاواي تتعرض للمزيد من الكوارث آخرها الحرائق، ما يجعلها من أكثر المناطق خطورة في البلاد.

بدورها قالت ديباراتي جوها سابير مديرة قاعدة بيانات الكوارث الدولية المحفوظة في مركز أبحاث وبائيات الكوارث بالجامعة الكاثوليكية في لوفان ببلجيكا: إن “هاواي معرضة لخطر مجموعة كاملة من الكوارث المناخية والجيولوجية كالعواصف والفيضانات والزلازل والتسونامي والبراكين”.

وباتت هاواي في خطر أكثر مؤخراً، وفي خلال الشهر الجاري وحده أعلنت الحكومة الفيدرالية عن 6 كوارث حرائق مختلفة فيها.

ووفقاً لتقييم المناخ الوطني للحكومة الفيدرالية والمركز الوطني المشترك بين الوكالات لمكافحة الحرائق فإنه “في أنحاء الولايات المتحدة تضاعف عدد الهكتارات التي التهمتها حرائق الغابات ثلاث مرات تقريباً من الثمانينيات حتى الآن جراء المناخ الأكثر جفافاً بسبب الاحتباس الحراري، وفي هاواي ازدادت المساحات المحترقة أكثر من خمس مرات من ثمانينيات القرن الماضي حتى الآن وفقاً للأرقام الصادرة عن جامعة (هاواي مانوا)”.

وهاواي أرخبيل يقع على بعد نحو3200 كيلومتر غرب البر الرئيسي للولايات المتحدة، وتتكون من ثماني جزر رئيسية تشمل هاواي المعروفة باسم (الجزيرة الكبيرة)، وتقع جزيرة ماوي إلى الشمال والغرب من جزيرة هاواي.

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