توزيع مواد غذائية وإغاثية للمتضررين من الحرائق في قريتي الزهراء وبيت سواحلي بريف اللاذقية الشمالي

اللاذقية-سانا

ضمن خطة الاستجابة لمتضرري الحرائق في قرى بلديتي ربيعة ومشقيتا بريف اللاذقية الشمالي وزع فريق مؤسسة سورية بتجمعنا بالتنسيق مع غرفة الإغاثة في محافظة اللاذقية ومديرية الزراعة والشؤون الاجتماعية والعمل مساعدات غذائية وإغاثية للمتضررين في قريتي الزهراء وبيت سواحلي التابعتين لبلدية مشقيتا.

وأوضحت رئيسة مؤسسة سورية بتجمعنا في اللاذقية عنود حداد لمراسل سانا أن توزيع الإعانات كانت بداية من قريتي الزهراء وبيت سواحلي، حيث تم إيصال المساعدات إلى محتاجيها كل في منزله، وتشمل 100 حصة تحوي مواد جافة وسللاً غذائية وشوادر وبطانيات ومواد صحية.

بدوره لفت عمار ناصر رئيس دائرة زراعة مركز منطقة اللاذقية بمديرية زراعة اللاذقية إلى أن عملية التوزيع تتم وفق قوائم وضعت بناء على لوائح حددتها مسبقاً لجان مشتركة بين المحافظة ورؤساء البلديات والمخاتير والوحدات الإرشادية ومدراء النواحي ورؤساء الجمعيات لإحصاء الأضرار الزراعية وغير الزراعية، كما أن هناك أشخاصاً لمرافقة الجمعيات الخيرية والأهلية للإشراف على سير العمل وفق المطلوب.

وبينت سمر خضور مشرفة مراكز الإيواء في غرفة عمليات الإغاثة أن القائمين على العمل يبذلون قصارى جهودهم لتقديم الدعم اللازم للأهالي في المناطق المتضررة وتوزيع المساعدات، بعد إجراء استبيانات للرأي لمعرفة المتطلبات والاحتياجات، مضيفة أن الحملة لن تتوقف هنا اليوم وإنما هي مستمرة لتشمل كل المناطق والقرى المتضررة من الحرائق الأخيرة.

وتوجهت المواطنة تغريد عاطف جريكوس إحدى المتضررات من الحرائق بالشكر للجمعيات الخيرية ومديرية الزراعة وغرفة عمليات الإغاثة التي وعدت بتعويض المتضررين وأرسلت صهاريج الماء والمساعدات الغذائية وغيرها، مبينة أن الحرائق أتت على أشجار الليمون والزيتون وخراطيم الماء في أرضها.

وأعرب المواطن دريد بكداش عن تقديره لجهود لجان المحافظة والجمعيات، الذين تواجدوا منذ اليوم الأول واستمعوا لمطالب الأهالي لتقديم ما يلزم من الدعم، مشيراً إلى أنه فقد أشجار لوزيات وليمون وزيتون وخراطيم بلاستيك وكابلات كهرباء ومضخة ماء.

يذكر أن مؤسسة سورية بتجمعنا تأسست منذ 12 عاماً وتغطي مختلف المحافظات، حيث تعنى بشؤون الشهداء وجرحى الحرب وذويهم، ومع بدء الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي بدأت بتوزيع المساعدات الغذائية والإغاثية للمتضررين.

علاء ابراهيم

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