زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب العاصمة الكولومبية

بوغوتا-سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 6.1 درجات على مقياس ريختر العاصمة الكولمبية بوغوتا.

ونقلت وكالة ا ف ب عن هيئة المسح الجيولوجي الرسمية الكولومبية قولها في بيان اليوم: “إن مركز الزلزال كان في منطقة إل كالفاريو وسط البلاد على بعد أربعين كيلومتراً جنوب شرق بوغوتا”، مشيرة إلى أن الزلزال نجم عنه اهتزاز الأبنية ونزول آلاف السكان إلى الشوارع وسط حالة من الذعر.

ولم ترد لغاية الآن أي تقارير عن وقوع إصابات أو ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وكان زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر ضرب في الخامس والعشرين من أيار الفائت منطقة على الحدود بين كولومبيا وبنما.

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