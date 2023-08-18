منتخب سورية بكرة السلة للرجال يخسر أمام إندونيسيا في التصفيات الآسيوية

دمشق-سانا

في ختام التصفيات الآسيوية لكرة السلة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 خسر منتخب سورية أمام نظيره الإندونيسي بنتيجة 84-78 نقطة، في المباراة التي أقيمت على أرض صالة مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وتأهلت البحرين إلى الملحق المؤهل إلى أولمبياد باريس 2024 لنيلها المركز الأول في الترتيب النهائي للتصفيات بـ 10 نقاط، يليها منتخب السعودية بـ 8 نقاط، ثم منتخب الهند بـ 7 نقاط، ومنتخب كازاخستان رابعاً بـ 7 نقاط، يليه منتخب إندونيسيا بـ 7 نقاط، وكان المركز الأخير من نصيب منتخبنا الوطني بـ 6 نقاط.

هادي عمران

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