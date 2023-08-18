بوليانسكي: الولايات المتحدة تستغل رئاستها لمجلس الأمن لتمرير أجندتها المسيسة

نيويورك-سانا

اعتبر نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يستخدمون رئاسة مجلس الأمن الدولي لتمرير أجندتهم الأنانية والمسيسة.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن بوليانسكي قوله خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الديمقراطية اليوم أن “الاجتماع الجاري لا علاقة له بتطورات الأوضاع على الأرض في كوريا الديمقراطية وليس له أي أساس وما هو إلا دعاية تتعارض مع تفويض مجلس الأمن الدولي”، مشيراً إلى أن قضايا حقوق الإنسان ليست ضمن صلاحيات مجلس الأمن.

وأضاف بوليانسكي: إن هذا الاجتماع لم يتم الإعلان عنه أصلاً في مسودة برنامج العمل الذي اقترحته الولايات المتحدة أوائل الشهر الجاري، مشدداً على أن الإجراءات الأمريكية في هذا السياق هي استفزاز مرتب مسبقاً.

وكان بوليانسكي أكد في مطلع الشهر الجاري أن الولايات المتحدة بدأت رئاستها لمجلس الأمن الدولي بالشخص الخطأ في إشارة إلى مندوبها الدائم ليندا توماس غرينفيلد، موضحاً أن مهمة رئيس المجلس هي البحث عن موقف مشترك وليست إملاء رأيه على بقية الأعضاء.

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