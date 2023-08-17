السفارة الروسية في واشنطن: أمريكا تتجاهل المطالب الروسية بشأن انتهاكاتها لاتفاقية الأسلحة البيولوجية

واشنطن-سانا

أعلنت السفارة الروسية في واشنطن اليوم أن الولايات المتحدة تتجاهل مطالب روسيا بشأن انتهاكات واشنطن الجسيمة لاتفاقية الأسلحة البيولوجية.

ونقلت نوفوستي عن السفارة قولها في بيان: لفتت روسيا مراراً إلى الانتهاكات الجسيمة من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية، واشنطن تتجاهل هذه المطالب، وتبرر لنفسها بأن برنامجها يحمل عنصراً إنسانياً حسب زعمها.

وأشارت السفارة إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع عملاء محتملين لإنتاج أسلحة بيولوجية، وتوجد العديد من التأكيدات حول هذا الأمر.

وأعلن رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية الفريق إيغور كيريلوف أمس أن الولايات المتحدة بدأت الاستعدادات لوباء جديد، خلال البحث عن طفرات فيروسية، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة يمكنها القيام بمجموعة كاملة من الأعمال العسكرية التطبيقية مع مسببات الأمراض الخطيرة، التي تشكل مكونات الأسلحة البيولوجية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency