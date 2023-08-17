حالة تأهب بعد تهديدات بوجود قنابل في مبان رسمية في سيئول

سيئول-سانا

أعلنت السلطات الأمنية في كوريا الجنوبية حالة التأهب في البلاد على خلفية تلقي تهديدات متعددة بوجود قنابل تستهدف مدارس ومباني حكومية ودبلوماسية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن خمس رسائل تهديد على الأقل وصلت سيئول عبر البريد الإلكتروني، موضحة أن “التهديدات استهدفت المحكمة العليا والسفارة اليابانية والمقر الرئيسي لدائرة الضرائب الوطنية في المجمع الحكومي، إضافة إلى مدارس ومبان حكومية أخرى”.

وتقول رسائل التهديد: إنه “تم زرع قنابل شديدة القوة ومزودة بمسامير في السفارة اليابانية والمحكمة العليا ومبان حكومية في أنحاء البلاد، وستنفجر في الفترة الممتدة بين الساعة 3:34 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي و2:07 مساء السبت”.

ولم يتم العثور على أي أثر لأي قنابل بعد أن فتشت الشرطة المواقع المذكورة.

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