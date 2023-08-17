مخلوف يبحث مع السفير التونسي بدمشق سبل التعاون في مجال التنمية المحلية والبيئة

دمشق-سانا

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف اليوم، مع السفير المفوض فوق العادة للجمهورية التونسية بدمشق محمد المهذبي سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأشار الوزير مخلوف خلال لقائه السفير التونسي في مقر الوزارة إلى أهمية المساعدات الإنسانية التي قدمتها تونس لسورية لدعم جهود الإغاثة إثر الزلزال الذي ضرب سورية في شباط الماضي، وفرق الإنقاذ والأطباء الذين أرسلتهم مع معداتهم، مؤكداً استمرار التنسيق لتعزيز فرص التعاون في مجال التنمية المحلية والاستفادة من التجربة التونسية في المجال البيئي.

السفير التونسي أكد بدوره أهمية العمل لتطوير العلاقات بين البلدين، وبذل كل الجهود لتعزيزها في المجال البيئي والتدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من مركز تكنولوجيا البيئة التونسي في هذا الإطار، وتبادل الزيارات بما ينعكس إيجابياً على البلدين الشقيقين.

بشرى معلا

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