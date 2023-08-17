مركبة (لونا 25) الروسية تلتقط أول صور للمنطقة القطبية الجنوبية من القمر

موسكو-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) أن المركبة (لونا 25) الفضائية استطاعت التقاط الصور الأولى لفوهة (زيمان) بالمنطقة القطبية الجنوبية على الجانب المعتم من القمر.

وأوضحت الوكالة حسبما نقل عنها موقع آر تي أن “الصور التي تم الحصول عليها تكمل بشكل كبير المعلومات المتوافرة حالياً حول هذه الفوهة والتي تعتبر موقعاً فريداً على سطح القمر، وذات أهمية كبيرة للباحثين”، لافتة إلى أنه “تم قياس تدفقات أشعة غاما والنيوترونات من سطح القمر، إضافة للحصول على معلومات حول خصائص بلازما الفضاء والغاز والغبار الخارجي في المدار حول القمر خلال عمل المركبة”.

والهدف الرئيسي من مهمة (لونا 25) تنفيذ هبوط سلس على سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي واستكشاف ما إذا كانت تلك المنطقة تحوي على الماء أو جزيئات عضوية.

وكانت روسيا أطلقت مركبة (لونا 25) من قاعدة (فوستوتشني) الفضائية في الـ 11 من شهر آب الجاري، ومن المتوقع أن تهبط على سطح القمر في الـ 21 من هذا الشهر.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency