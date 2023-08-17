بداية جديدة: مجموعة قصصية مفعمة بالمشاعر الإنسانية للأديبة رامية الملوحي

دمشق-سانا

تتضمن مجموعة (بداية جديدة) للأديبة رامية عبد الحميد الملوحي مواضع اجتماعية وإنسانية، بأساليب قصصية مختلفة غلب عليها التشويق وإثارة العواطف، ومحاولة زرع أواصر المحبة والتفاهم في المجتمع.

واهتمت الأديبة الملوحي من خلال طرح القضايا الاجتماعية بتقدير المشاعر الإنسانية والسعي لتكون صادقة، كما في قصص (بداية جديدة، وسادة غفران، الشعور الصادق).

القصص في المجموعة اعتمدت المنهج الواقعي والتفاصيل اليومية المشابهة لحياتنا الاجتماعية، وهموم الأشخاص والحرص على وجود المحبة والتفاهم والوفاء وتحقيق الأحلام.

المجموعة الصادرة عن دار بعل للطباعة والنشر والتوزيع والتي تقع في 110 صفحات من القطع المتوسط، جمعت بين الواقع والخيال والتصوير الفني بعد أن عكست الواقع وتفاصيله الحياتية.

يذكر أن المؤلفة كتبت في الصحف والدوريات، ومن كتبها (حكايات الجدة للأطفال ورجل الحلم الجميل قصص).

محمد خالد الخضر

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