صحة الحسكة تزود المنطقة الصحية في القامشلي بكمية من أدوية الأنسولين

الحسكة-سانا

زودت مديرية صحة الحسكة المنطقة الصحية في القامشلي اليوم بكمية من أدوية الأنسولين بكل أشكالها لزوم مرضى السكري.

وفي تصريح لمراسل سانا ذكر مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف أن المديرية أرسلت 4000 فلاكونة أنسولين خاصة بمرض السكري لتأمينها للمرضى مجاناً، داعياً المرضى إلى مراجعة المنطقة الصحية اعتبارا من اليوم للحصول على أدوية الأنسولين.

وأكد خلف استمرار مديرية الصحة بالعمل على تأمين الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مجاناً للمرضى وتخفيف المعاناة عنهم، وخاصة أن غالبية هذه الأدوية غير متوافرة بصورة مستمرة في الصيدليات، وإن وجدت فهي غالية الثمن بظل الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية.

وكانت مديرية الصحة استلمت منذ يومين 8000 فلاكونة أنسولين، مقدمة من وزارة الصحة لسد حاجة المحافظة من الأنسولين لنحو ثلاثة أشهر.

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