ورشة عمل في الحسكة حول مراعاة الشروط الصحية والبيئية في الاستثمار الزراعي

الحسكة-سانا

تدريب الشباب على مراعاة الشروط البيئية والصحة العامة في مشروعات الاستثمار الزراعي، كانت مضمون ورشة العمل التي أقامها مشروع تمكين الشباب في محافظة الحسكة المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وناقش المشاركون في الورشة التي حملت عنوان “المهارات الخضراء عند الشباب” آليات نشر هذه المهارات والتوعية بضرورة تطبيقها، بهدف بناء جيل شاب يولي أهمية لمراعاة الشروط البيئية والصحة العامة.

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم خلف في تصريح لمراسل سانا أن الورشة تركز على إقامة حوار بين الشباب الراغبين في فتح مشروعات استثمارية وعدد من المهنيين من صناعيين وتجاريين وزراعيين، بهدف المزاوجة بين إقامة مشروعات ذات استدامة، للوصول إلى بيئة صحية ونظيفة والتشجيع على استعمال الطاقات البديلة والنظيفة، والحد من الأنماط الصناعية التقليدية التي تخلف آثارا بيئية وصحية ضارة.

ولفت خلف إلى أن مشروع تمكين الشباب يقوم بتنمية مهارات هذه الشريحة ومساعدتها في البحث عن الأعمال الريادية ورصد سوق العمل، والاعتماد على الشباب في خلق استثمار مستدام يعنى بالصحة العامة والصحة البيئية.

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