كييف-سانا

رأى رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيكولاي أزاروف أن القوات المسلحة لنظام كييف جيش من المرتزقة، وأن واشنطن سئمت من ضخ أموال ضخمة لهذا النظام.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أزاروف قوله: “لقد سئمت واشنطن من ضخ مبالغ مجنونة في نظام كييف وسوف ينفذ الصنبور قريبا”، مشيراً إلى أن الإمكانات العسكرية والأيديولوجية لروسيا وأوكرانيا مختلفة تماما.

وأضاف: “إن القوات المسلحة الأوكرانية هي جيش من المرتزقة حيث لا توجد أسلحة أو مال ولا معدات استطلاع، وهم يعتمدون تماما على الغرب على عكس القوات المسلحة الروسية، ولا يوجد شخص عادي واحد يعتقد أن الولايات المتحدة تعتزم دعم أوكرانيا لمدة عشر سنوات أخرى”.

وكان المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية روبرت كينيدي جونيور أعلن أن الإنفاق الأمريكي على مساعدات أوكرانيا بلغ 113 مليار دولار مع فقدان ملايين الأمريكيين إمكانية الحصول على قسائم الطعام والتأمين الصحي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency