الاحتلال يهدم مدرسة عين سامية شرق رام الله

القدس المحتلة-سانا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مدرسة قرية عين سامية في سهل كفر مالك شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لوكالة وفا: إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدد من الجرافات، وهدمت المدرسة التي تخدم عدداً من القرى، مشدداً على أن عملية الهدم تجسيد حقيقي لإرهاب الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وتهديد للحق في التعليم الآمن والمستقر، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من جميع المؤسسات الحقوقية والدولية لإسناد القرى الفلسطينية في حربها المفتوحة مع الاحتلال.

من جهتها، استنكرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية هدم الاحتلال المدرسة، موضحة أن هذه الخطوة العدائية تأتي مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، ما يعني حرمان طلبة عدة قرى من الحصول على حقهم في التعليم.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجريمة انتهاك صارخ للقوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، بما في ذلك القرارات الدولية التي تحمي حق التعليم، مطالبة المجتمع الدولي بوقف ممارسات الاحتلال العدوانية والعمل على ضمان حماية حقوق الفلسطينيين في الوصول إلى تعليم آمن ونوعي.

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