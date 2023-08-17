الخارجية الفلسطينية: انتقائية المجتمع الدولي بتطبيق القانون انحياز للاحتلال

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن انتقائية المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي انحياز إلى الاحتلال الإسرائيلي، وحماية له من العقاب.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا اقتحامات قوات الاحتلال الدموية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، والتي كان أحدثها اقتحامها مدينة جنين صباح اليوم، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني، وإصابة واعتقال آخرين، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات محاولة فاشلة لكسر إرادة الصمود والمقاومة عند الشعب الفلسطيني.

وأشارت الخارجية إلى أنها ستواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضح جرائم الاحتلال وصولاً إلى محاكمته، وحشد المزيد من المواقف الدولية لخلق صحوة عالمية تنتصر لحقوق الشعب الفلسطيني، وتدفع المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

بدوره أدان المجلس الوطني الفلسطيني الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين، مبيناً أن اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية ومحاصرتها، وارتكاب جرائم الإعدام والقتل الميداني، وتدمير الممتلكات والاعتداء على الطواقم الطبية، وإطلاق النار عليها ومنعها من إسعاف المصابين هي جرائم حرب على المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقفها.

ودعا المجلس إلى مساءلة الاحتلال على جرائمه أمام المحكمة الجنائية الدولية، والخروج عن حالة الصمت وازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق القانون الدولي والقرارات الدولية الخاصة بفلسطين.

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