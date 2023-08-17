وزير النقل يطلع على واقع العمل في مرفأ اللاذقية

اللاذقية-سانا

اطلع وزير النقل المهندس زهير خزيّم على سير العمل في مرفأ اللاذقية وناقش مع المعنيين سبل تحسين وتنمية حركة الملاحة البحرية والعائدات الإنتاجية والاستثمارية.

واستمع الوزير خزيم خلال جولة ميدانية شملت بعض مفاصل عمل مرفأ اللاذقية من القائمين إلى أبرز الصعوبات والرؤى التي تخدم زيادة الطاقة الاستيعابية واستقطاب السفن في حالتي الاستيراد والتصدير، والحلول التي تسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة، وسهولة وانسيابية الحركة والعمل بالتعاون والتنسيق بين كل الجهات الموجودة داخل المرفأ.

كما التقى خزيّم عدداً من العاملين والمعنيين وبعض الوكلاء البحريين وكوادر المرفأ للاطلاع على الجهود المبذولة في الحفاظ على جاهزية المرفأ والمعدات والروافع والأرصفة وسبل تجاوز الصعوبات ومنها التمويل والعقوبات الاقتصادية المفروضة القسرية.

وأكد الوزير السعي المستمر لرفع مستوى العملية الإنتاجية وتأمين قطع تبديلية للآليات الموجودة وخاصةً الآليات الثقيلة والمتخصصة التي لها دور مهم في العمل، وتحسين الأرصفة وأطوالها، وضرورة إعـادة تأهيل وصيانة المرافق التابعة من مستودعات وساحات وأرصفة وقبابين وآليات ومعدات مختلفة مع الأخذ بعين الاعتبار معايير السلامة والأمان لكل الأقسام على مدار الساعة.

وفي الاجتماع الذي عقد في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية عقب الجولة أشار الوزير إلى ضرورة إعادة ترتيب أولويات المشروعات المدرجة ضمن الخطط الاستثمارية في الوزارة، والتركيز على المشروعات التي تبلغ نسبة تنفيذها 75 بالمئة فما فوق، والمشروعات الحيوية التي تنفذ عن طريق التعاون الدولي.

ونوّه خزّيم بالتجربة الرائدة للحالة التشاركية الاستثمارية في مرفأ اللاذقية ومتابعة إنجاز أعمال المخابر المركزية واعتماديتها، وقياسات أعماق الحوض المائي وأعمال الإرشاد البحري والروافع وجاهزيتها والمعدات والأرصفة والحاويات ومجمل الحركة البحرية في المرفأ، مشدداً على أهمية تعاون وتكاتف جميع الجهات في المرفأ من جمارك ومحطة حاويات ونقابة بما يخدم الدور التنموي الحيوي المهم لمرفأ اللاذقية على مستوى سورية والمنطقة بشكل عام.

حضر الاجتماع عمار كمال الدين رئيس اللجنة الإدارية للشركة العامة لمرفأ اللاذقية، وباسم قبيلي المدير العام المكلف تسيير أعمال المرفأ، وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المعنيون في الوزارة والمرفأ وجمارك اللاذقية والنقابة البحرية.

رشا رسلان