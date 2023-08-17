لافروف ونظيره الأرمني يبحثان تطورات الأوضاع في إقليم قره باغ

موسكو-سانا

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان تطورات الأوضاع في إقليم ناغورني قره باغ وعملية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان.

ونقلت روسيا اليوم عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان اليوم: إن “الوزيرين تبادلا أيضاً وجهات النظر حول آفاق النقاشات حول مسألة قره باغ في إطار مجلس الأمن الدولي”.

وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أعلن في الخامس والعشرين من أيار الماضي أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على الاعتراف المتبادل بوحدة أراضيهما، مشيراً إلى أنهما تحرزان تقدماً جيداً نحو تسوية العلاقات بينهما.

يذكر أن يريفان وباكو بدأتا العام الماضي بوساطة من روسيا مناقشة معاهدة سلام مستقبلية تتبادل الدولتان فيها بشكل دوري الاقتراحات حول تحقيقها.

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