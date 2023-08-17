الاحتلال الأمريكي يسرق مئات الأطنان من نفط الجزيرة

الحسكة-سانا

أقدم الاحتلال الأمريكي على سرقة كمية جديدة من النفط السوري من حقول الجزيرة، وأخرجت قواته خلال الساعات الماضية مئات الأطنان من النفط باتجاه الأراضي العراقية.

وذكرت مصادر أهلية من ريف اليعربية لمراسلة سانا أن رتلاً مؤلفاً من 40 صهريجاً محملة بالنفط السوري المسروق خرجت على دفعات منذ ساعات الفجر عبر معبر المحمودية غير الشرعي باتجاه قواعد الاحتلال في العراق.

وتقوم قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة بشكل غير شرعي في الجزيرة السورية بالتشارك مع ميليشيا “قسد” المرتبطة بها بنهب الثروات الوطنية والمحاصيل الاستراتيجية كالنفط ومحصولي القمح والشعير وحرمان الشعب السوري منها من جهة، والتضييق على الأهالي من جهة ثانية من خلال إجبارهم على دفع أبنائهم للانضمام الى صفوف الميليشيا الانفصالية في إطار سياسة الاحتلال الممنهجة لتجويعه وإطالة أمد الأزمة في سورية.

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