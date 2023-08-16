المدينة الصناعية (الشيخ نجار) في حلب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 77 لاستقلال الهند
2023-08-15
البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسورية: تكثيف الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري
2023-08-15
الرئيس الأسد يهنئ بالاسيوس بتسلمه الرئاسة في الباراغواي
2023-08-15
المقداد: ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك والالتزام الكامل بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية
2023-08-15
المقداد يبحث مع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسورية
2023-08-15
العماد عباس: كيان الاحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر تهديد لأمن المنطقة وهو شريك أساسي لأمريكا في اعتداءاتها- فيديو
2023-08-15
موسكو تدين الاعتداء الإرهابي على حافلة للجيش بريف دير الزور
2023-08-14
محليات
الوزير قطنا يبحث مع السفير الجزائري تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين
2023-08-16
تحديد تعرفة الركوب لوسائط النقل العامة بدمشق
2023-08-16
وزير الداخلية يبحث مع السفير التونسي علاقات التعاون وخاصة في المجال الأمني
2023-08-16
المهندس عرنوس يلتقي سفيري تونس والجزائر.. المباحثات شملت سبل التعاون الاقتصادي والتجاري وفي مجال الطاقة
2023-08-16
مديرية الخدمات الفنية بحمص تنفذ وتؤهل عدة طرق زراعية بريف حمص
2023-08-16
مشروع جريح الوطن يوضح الاستفسارات حول صرف المنحتين الماليتين للجرحى
2023-08-16
الصناعة: التسجيل بدورة الحرف التقليدية التراثية المجانية اعتباراً من الغد
2023-08-16
رياضة
السبعينية أم سعيد: أعشق فريق تشرين وأشجعه منذ أربعين عاماً
2023-08-16
سبع عشرة ميدالية لمنتخب اللاذقية بألعاب القوى
2023-08-16
منتخب سورية للقوة البدنية يشارك ببطولة آسيا للجامعات
2023-08-15
اختتام بطولة حمص للشطرنج لفئة السيدات
2023-08-15
بفوزه على جبلة… تشرين يتصدر الترتيب العام لدورة تشرين الكروية
2023-08-15
منتخب سورية بكرة السلة للرجال يخسر أمام نظيره البحريني في التصفيات الآسيوية
2023-08-14
روسيا الأولى بدورة ألعاب دول رابطة الدول المستقلة
2023-08-14
اقتصاد
صناعيو حلب خلال لقائهم وزير الصناعة: زيادة الدعم للمناطق الحرفية وتأمين البنى التحتية للمناطق الصناعية
2023-08-16
فايننشال تايمز: خسائر فادحة تكبدتها الشركات الأوروبية بعد انسحابها من روسيا
2023-08-16
ارتفاع أسعار الذهب 29 ألف ليرة في السوق المحلية
2023-08-16
المالية تصدر التعليمات التنفيذية لمرسومي زيادة الرواتب والأجور المقطوعة
2023-08-16
مزارعو منطقة السلمية بريف حماة يبدؤون جني محصول الفستق الحلبي
2023-08-16
بريطانيا.. احتمالات الركود الاقتصادي الكبيرة تعيد (المرض البريطاني) إلى الواجهة
2023-08-16
أسعار الذهب تحوم قرب مستويات منخفضة
2023-08-16
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وزير الداخلية يبحث مع السفير التونسي علاقات التعاون وخاصة في المجال الأمني
الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ للضباط وطلاب الضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين
المهندس عرنوس يلتقي سفيري تونس والجزائر.. المباحثات شملت سبل التعاون الاقتصادي والتجاري وفي مجال الطاقة
المالية تصدر التعليمات التنفيذية لمرسومي زيادة الرواتب والأجور المقطوعة
مشروع جريح الوطن يوضح الاستفسارات حول صرف المنحتين الماليتين للجرحى
الرئيس الأسد يصدر مرسومين بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 100 بالمئة
المدينة الصناعية (الشيخ نجار) في حلب
2023-08-16
تصوير: هناء مزنرة
المدينة الصناعية (الشيخ نجار) في حلب
2023-08-16
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ضبط مخالفات في مركز للمحروقات وعدد من المحال التجارية بدرعا
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