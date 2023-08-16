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 ضبط مخالفات في مركز للمحروقات وعدد من المحال التجارية بدرعا

2023-08-16

درعا-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا عدداً من المخالفات في مركز محروقات، وفعاليات تجارية مختلفة.

رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية أحمد كناني ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الدوريات ضبطت مركزاً للمحروقات في بلدة سحم الجولان بمخالفة البيع بسعر زائد، ومواطنا في مدينة الصنمين بمخالفة الاتجار بالمحروقات.

وأضاف: إن دوريات المديرية ضبطت محلي مواد غذائية في كفرشمس وكهربائيات في إزرع بمخالفة عدم وجود سجل تجاري، ومحال مواد غذائية في إزرع وعصرونية في القنية وألبانا في حي الكاشف بمدينة درعا، ومواد غذائية في ضاحية اليرموك بمخالفة إبراز فواتير غير نظامية وعدم إبراز فواتير ومحلاً للمخللات ومكتبة في مدينة درعا بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.

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